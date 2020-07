Batman si rifà il look con una nuova armatura per il finale di 'Joker War'

La DC Comics ha svelato il nuovo costume di Batman in previsione dell'albo numero 100. La casa editrice ha rilasciato un'illustrazione inedita che mostra un design totalmente rinnovato per la suit del Cavalier Oscuro.

Questo aggiornamento estetico si inserisce nel bel mezzo dell'arco narrativo di Joker War, in cui il Pagliaccio del Crimine ha preso il controllo dell'intero patrimonio di Bruce Wayne, perciò è lecito chiedersi come abbia fatto quest'ultimo a procurarsi un nuovo costume.

La scelta dei colori è tanto particolare quanto lontana dalle classiche cromature a cui siamo stati abituati dagli artisti della DC. La sinossi ufficiale per la conclusione della saga di Joker War è la seguente:

"The Joker War" giunge a una conclusione sconvolgente, con Batman che combatte il Pagliaccio del Crimine in un duello brutale e senza esclusione di colpi! E' una lotta che dura ormai da 80 anni e il suo risultato non cambierà solo la vita di Batman, ma anche la città di Gotham City per gli anni a venire! Inoltre, date un'occhiata al nuovo cattivo noto come Ghost-Maker!

In seguito alla conclusione dell'arco narrativo, arriveranno un paio di storie che racconteranno le conseguenze della guerra su Gotham e sullo stesso Batman. Non perdetevi il primo scontro tra il Cavaliere Oscuro e Clownhunter!"

