Batman: si incrina il rapporto tra il Cavaliere Oscuro e Jim Gordon?

Incredibile ma vero, sembra che Batman sia venuto alle mani con il commissario Jim Gordon, da sempre suo storico alleato nella lotta al crimine di Gotham City. Cerchiamo di capire insieme cosa è successo nel più recente numero della DC Comics.

Tutto ciò è avvenuto nel numero 59 di Batman, uscito in questi giorni sul mercato statunitense, ma andiamo con ordine: nell'albo veniamo resi partecipi di come il Pinguino abbia svelato all'eroe ciò che sembrava essere sotto gli occhi di tutti da un po' di tempo, ovvero l'identità di colui che ha orchestrato l'omicidio di Mr. Freeze.

Si tratta di Bane: un'ulteriore caterva di guai, che si sommano al fatto che Catwoman l'ha abbandonato all'altare non molto tempo fa, stanno certamente rendendo la vita del Cavaliere Oscuro parecchio dura da digerire. Saputa questa rivelazione, comunque, Bruce decide di indagare e si reca al manicomio di Arkham per affrontare il suo colossale nemico.

Giunto all'istituto, Batman trova Bane in stato catatonico e decide di colpirlo violentemente per farlo tornare in sé. A quel punto interviene Gordon, che cerca di fermare Batman dal compiere quell'atto crudele contro un avversario inerme. A nulla serve che l'Uomo Pipistrello spieghi al commissario che Bane sta probabilmente fingendo, essendo lui l'artefice della morte di Freeze.

La situazione precipita in fretta e Batman, in preda alla furia, rifila un poderoso gancio sul volto del povero Jim Gordon. Per tutta risposta, il poliziotto rimane calmo e invita il suo storico alleato ad andarsene, prima di ritrovarsi contro l'intero dipartimento delle forze dell'ordine e persino la Justice League.

"Sono stanco di te. Sparisci dalla mia vista", sono le lapidarie parole che Gordon riserva a Wayne. Il rapporto tra l'Uomo Pipistrello e il suo alleato è destinato a incrinarsi per sempre?