Batman e Spawn: arriva una nuova collaborazione tra McFarlane e Capullo

Il Comic Con 2022 è senza dubbio l’evento più importante dell’anno per quanto riguarda l’universo dei comics, e una vetrina fondamentale per la presentazione di nuove serie a fumetti. Durante il Panel di Jim Lee & Friends è arrivato un annuncio a sorpresa: Todd McFarlane e Greg Capullo torneranno a lavoro in un crossover tra Batman e Spawn.

Una notizia incredibile, considerata l’importanza dei due artisti, che in passato hanno collaborato per molti anni proprio alla realizzazione della serie regolare di Spawn, pubblicata da Image Comics,casa editrice fondata dallo stesso McFarlane, e altre leggende dei comics, nel 1992. L’ultima volta che il Crociato Incappucciato ha avuto a che fare con Spawn è stato nel 1994, nella storia Batman/Spawn: War Devil, scritta da Frank Miller e illustrata dallo stesso McFarlane, che verrà ristampata prima del debutto del nuovo crossover, il 15 novembre 2022.

Batman/Spawn #1 arriverà il 13 dicembre 2022, e sarà un volume di 48 pagine. Sebbene il pubblico abbia cercato di scoprire di più ponendo domande durante il panel, per ora si sa unicamente che si tratta di un racconto one-shot, per quanto quel “#1” possa far intendere un’ipotetica prosecuzione del progetto. Greg Capullo è stato l’illustratore principale di Spawn, e quindi perennemente al fianco di McFarlane, dal numero 16 al 103, dal 1993 al 2004, e conosce molto bene anche la testata principale di Batman, avendo preso parte al rilancio del Cavaliere Oscuro con “The New 52” nel 2011, con lo sceneggiatore Scott Snyder.

Diteci cosa pensate di questo incredibile crossover nei commenti. Per concludere vi lasciamo alle dichiarazioni di McFarlane sul film di Spawn.