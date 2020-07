Batman: ecco la spettacolare variant cover di Death Metal Legends

Uno degli eventi che ha maggiormente sorpreso i fan del Cavaliere Oscuro è stata la serie Dark Knights: Death Metal sia per lo stile narrativo ma anche, e soprattutto, per aver esplorato gli angoli più negativi del Multiverso DC Comics, legati principalmente a Batman .

Mentre attendiamo che il seguito della storia presentata venga pubblicato, ne è stato comunque rivelato il titolo che ha fatto capire come alcuni dei personaggi più amati dai lettori potranno avere delle pagine interamente dedicate a loro. Per l'evento tie-in della serie, Dark Nights: Death Metal Legends of the Dark Knights #1 ha ottenuto una fantastica variant cover firmata Kaare Andrews.

Come potete vedere nel post in fondo alla pagina, condiviso su Twitter da DC Nation, sulla copertina troviamo il Batman Che Ride, il Robin King e anche T-Rex Batman, sorprendentemente apprezzato sin dal suo annuncio. Questo volume sarà one-shot e conterrà una serie di storie brevi con protagonisti tutti i vari Batmen visti in Death Metal. A rendere il tutto ancora più interessante sono state le parole di presentazione del progetto.

"L'universo DC è diventato un tutt'uno con il Dark Multiverse, dove regnano i demoni e la realtà è invasa da versioni mostruose del Cavaliere Oscuro, guidate dal Batman Che Ride. In questa collezioni di brevi racconti, verrete a conoscenza dei terrificanti segreti di ognuno, anche di altre creature della notte, come il Robin King, le cui origini non potrebbero essere peggiori!".

Anche Snyder, autore del progetto e della serie Dark Nights Metal, ha voluto esprimere il suo entusiasmo: "Nonostante fosse un evento concluso, avevamo lasciato qualche minaccia in giro. Se i lettori hanno apprezzato la prima serie, spero colgano questa come la possibilità di costruire qualcosa di più grande, è questo il nostro intento con Death Metal." Capullo infine ha semplicemente affermato "Per tutti noi, Dark Nights: Death Metal è divertente. La serie sarà emozionante, con momenti "metal" che conquisteranno i fan non appena li vedranno."

Ricordiamo che la copertina del volume 101 di Batman ha mostrato le conseguenze della Joker War, e vi lasciamo alla nostra guida dedicata al nuovo Universo DC di Panini Comics.

Cosa ne pensate di queste premesse? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.