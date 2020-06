Batman: gli spoiler del 94° numero preannunciano la fine di un'importante relazione

Come tutti i lettori dei fumetti di Batman sapranno, il sopraggiungere sulla scena di Designer e delle sue macchinazioni ha avuto importanti ripercussioni sul nostro Cavaliere Oscuro, con gli ultimi numeri dell'opera che hanno portato a un crescendo d'eventi che ora potrebbero essere sul punto di giungere alla loro conclusione.

Attraverso alcune immagini preview dedicate al 94° numero della produzione - che potete vedere cliccando sulla fonte di questa news -, è infatti possibile dare un primo sguardo a quella che sarà la conclusione della parentesi Their Dark Designs, con un Batman non proprio in forma accompagnato da una Catwoman a pezzi, segno che la relazione tra i due potrebbe essere infine giunta a un punto morto.

In particolare, colpisce una particolare scena in cui Batman e Catwoman stanno parlando al telefono. Per il momento non è dato sapere cosa i due si stiano dicendo, ma sembra proprio che le parole di Batman siano state un duro colpo per la donna. Insomma, pare che il Designer sia oramai riuscito a colpire il Cavaliere Oscuro dove fa male, il preludio di una vera tempesta che il nostro Batman dovrà affrontare molto presto, il tutto anche grazie all'aiuto della sua più grande nemesi, Joker.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente sono giunte notizie anche su quello che sarà il prossimo arco narrativo di Batman. Inoltre, in questi ultimi giorni ci ha purtroppo lasciati uno degli scrittori storici di Batman.