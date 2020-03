Il Batman più strano di sempre debutta sulle pagine di Dark Nights: Death Metal

Nella lunga storia editoriale di Batman abbiamo assistito a parecchie incarnazioni dell'Uomo Pipistrello, alcune inquietanti (come Batman Who Laughs) ad alcune buffissime (il Rainbow Batman se lo ricorda qualcuno?). Sul primo numero di Dark Nights: Death Metal debutta una delle più strane versioni del personaggio DC Comics.

L'universo metallaro creato dallo scrittore Scott Snyder e dal disegnatore Greg Capullo introdurrà un Bat-Tirannosauro. Si avete capito bene, nella serie ci sarà un tirannosauro con la maschera del Cavaliere Oscuro. Nelle prime informazioni che abbiamo dalla preview sembra che questo insolito personaggio sia malvagio, un pò come tutte le versioni di Batman che provengono dal Dark Multiverse, dove è ambientata la storia narrata in Dark Nights: Death Metal. Lo scrittore ha dichiarato:"Ci saranno molte versioni di Batman cattive, di tutte le forme e dimensioni. Alcuni saranno piuttosto ridicoli". Il primo numero di questa nuova miniserie che ci riporta nel Dark Multiverse, che ci ha regalato il Batman Who Laughs, un misto tra Batman e Joker davvero crudele, uscirà a Maggio negli Stati Uniti. Speriamo di leggerlo presto in Italia adesso che la Panini ha acquistato i diritti della DC Comics.

Purtroppo, a causa dell'emergenza da coronavirus, le uscite programmate per il prossimo mese di Aprile della DC Comics sono state rimandate da Panini Comics a Giugno. Speriamo che per allora il nostro paese si sia lasciato alle spalle questo brutto periodo.