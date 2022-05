Batman/Superman, debutta la fusione in stile Dragon Ball tra i due eroi DC Comics

Sembra che per la realizzazione di Batman/Superman: World's Finest #4, in uscita il mese prossimo negli Stati Uniti, DC Comics abbia preso più di un'ispirazione dal celeberrimo manga Dragon Ball. Proprio come nell'opera di Akira Toriyama, infatti, Batman e Superman si fonderanno presto in un unico potentissimo guerriero.

"Anteprima di un nuovo personaggio di Batman Superman Worlds Finest #4. Mi sono divertito un mondo a disegnare questo tipo", scrive l'artista Dan Mora a corredo di un'immagine pubblicata su Twitter che mostra la fusione tra l'Uomo d'Acciaio e il Crociato incappucciato. World's Finest è la testata che vede come protagonisti entrambi i supereroi di punta DC Comics e che, a differenza della miniserie di stampo medievale Dark Knight of Steel, è una serie regolare.



La fusione, che potete ammirare nel tweet in calce, è un perfetto mix tra i due più importanti eroi dell'Universo DC: porta una maschera simile a quella di Batman, ma di colore rosso e che copre il suo intero volto; il costume presenta i colori di entrambi i personaggi (rosso, blu e nero); e sul petto fa sfoggio di un'emblema che fonde alla perfezione il batsegnale con lo stemma della casata degli El.



Ad accompagnare Mora nella realizzazione di Batman/Superman: World's Finest #4 ci sarà lo sceneggiatore Mark Waid, autore recentemente tornato in casa DC Comics dopo un lungo periodo in Marvel.



Batman/Superman: World's Finest #4 verrà pubblicato il prossimo 21 Giugno. Restando in tema fusioni, la fusion di Goten e Trunks si mostra nelle nuove immagini di Dragon Ball Super Super Hero.