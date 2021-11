Batman e Superman sono fratelli? La sorprendente rivelazione nella nuova serie DC Comics

Con immenso coraggio, DC Comics sta per modificare sostanzialmente le origini e le dinamiche interpersonali dei suoi due supereroi simbolo. Superman e Batman sono in realtà fratelli? La scioccante rivelazione nel primo numero della nuova serie a fumetti Dark Knight of Steel.

Il mito dell'Uomo d'Acciaio e del Cavaliere Oscuro sta per cambiare per sempre. I due iconici eroi di casa DC Comics sono ben più che amici e colleghi, essi sono infatti fratelli. Questa sconvolgente rivoluzione è però un esclusiva di Dark Knight of Steel di Tom Taylor, nuova serie a fumetti che porta il duo in un fantasy medioevale.

Il primo volume rivisita le origini di Superman rivoluzionandole completamente. In questo nuovo racconto, Jor-El e sua moglie Lara Lor-Van riescono a fuggire da Krypton su un razzo e ad arrivare sulla Terra. I due Kryptoniani, però, non arrivano in epoca moderna, ma bensì nell'era medioevale. Qui, Lara dà alla luce suo Kal-El.

Con un time-skip in avanti di quasi due decenni, i lettori scoprono che Bruce Wayne vive a Castello El. Egli, però, non è il figlio di due magnati, ma solamente il figlio di due ex governanti della famiglia di Jor-El, divenuto nel frattempo re. In qualità di Bat-Cavaliere, il compito di Bruce è quello di proteggere il principe Kar-El dalla minaccia del re rivale Jefferson Pierce.

Un giorno, dopo aver respinto l'attacco di una Banshee, parte interpretata da Black Canary, Bruce Wayne subisce un duro contraccolpo. Vedendolo in preda alla totale confusione, re Jor-El confessa una verità scioccante e sorprendente. Bruce non è figlio di Thomas Wayne, ma bensì di Jor-El e Martha Wayne, che ebbe una relazione segreta con il re.

Dunque, in questo multiverso medioevale, Batman e Superman sono fratelli. Che ve ne pare di questa trovata? Vi lasciamo all'oscuro segreto di Dick Grayson, il primo Robin di Batman.