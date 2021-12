Batman e Superman uniscono le forze in una nuova serie DC Comics

DC Comics ha annunciato Batman/Superman: World's Finest, una nuova serie a fumetti regolare che vedrà Bruce Wayne e Clark Kent condividere il palcoscenico. Questa serie team-up, scritta da Mark Waid e illustrata da Dan Mora, rappresenta una sorta di rilancio di World's Finest Comics, testata DC storica che ha debuttato nel 1941.

"In un passato non troppo remoto, i poteri di Superman sono stati sovraccaricati da un devastante attacco chimico da parte di Metallo, e l'unico possibile alleato a cui il potentissimo Uomo del Domani può rivolgersi in questo momento di difficoltà è l'oscuro cavaliere di Gotham: il Batman", recita la sinossi pubblicata da DC Comics.



Non si tratta dell'unica testata condivisa tra questi personaggi: recentemente i due supereroi di punta di DC sono stati protagonisti di una storia fuori continuity in cui Batman e Superman si sono scoperti fratelli. Batman/Superman: World's Finest sembra però trattarsi di una storia canonica, sebbene il suo posto nella timeline del DC Universe non sia ancora chiaro.



Batman/Superman: World's Finest #1 sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 15 Marzo 2022. L'albo potrà vantare numerose variant, ad opera di autori del calbiro di Jim Lee e Chip Zdarsky. Trovate tutte le cover variant nella gallery pubblicata in calce. A proposito del Cavaliere Oscuro, ricordiamo che è stato recentemente pubblicato il trailer internazionale di The Batman.