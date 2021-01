Batman/Superman: l'Uomo d'Acciaio non dovrebbe mai partecipare a una missione stealth

L'evento dell'anno Future State prosegue anche nelle pagine di Batman/Superman, dando vita a una storia parallela ambientata in una linea temporale alternativa in cui Bruce Wayne veste ancora i panni dell'Uomo Pipistrello e Clark Kent si trova ancora sulla Terra.

Ambientato circa due anni prima degli eventi di Dark Detective, Future State: Batman/Superman svela il motivo per cui l'Uomo d'Acciaio non dovrebbe mai prendere parte a una missione stealth. Nel secondo volume della serie, le strade di Metropolis e Gotham City sono state conquistate da una nuova droga, il False Face Serum, che ha potentissimi effetti collaterali.

Per comprendere meglio il funzionamento di questo siero, Clark vola a Gotham per collaborare con Bruce, ma non appena arriva in città il suo mantello rosso attira i droni del Magistrato. In seguito, quando indagano sulla droga in un edificio, Superman viene accoltellato con una lama di Kryptonite nello stomaco. A quanto pare, la False Face Society, gruppo che ha ideato la droga, ha condotto alcuni esperimenti per trasferire i poteri di Superman negli animali e poi incenerire Batman.



Scritto da Gene Luen Yang e disegnato da Stephen Segovia e Ben Oliver, Future State: Batman/Superman #2 vede i due eroi DC in grande difficoltà. Nel frattempo, in Future State: Dark Detective uno dei più celebri villain di Batman pare essere morto. Ecco tutti i dettagli sulla prima serie Batman/Superman.