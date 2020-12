Batman: svelata l'identità dell'erede dell'Uomo Pipistrello

Future State, la nuova serie evento ambientata nel futuro, è pronta a sconvolgere l'Universo DC dando il benvenuto a una nuova generazione di eroi, alcuni totalmente inediti. Tra questi vi sarà il nuovo Batman: scopriamo la sua nuova identità.

Rimasta segreta fino a oggi, la variant cover di Future State: The Next Batman #2 di Doug Braithwaite e Diego Rodriguez presentata da DC Comics ha rivelato che il prossimo Batman sarà Tim Fox, il figlio di Lucius Fox, uno dei più fidati alleati di Bruce Wayne.

Al termine della saga Batman: The Joker War Zone Bruce Wayne perde il possesso del suo impero, ora è Lucius Fox ad avere il controllo della fortuna degli Wayne e di tutta la tecnologia della Waynetech. A causa di ciò, Bruce è costretto a tornare ai tempi in cui doveva costruirsi i suoi Bat Gadget in totale autonomia, dovendo riadattare nuovamente la sua lotta al crimine.



Apparso per la prima volta in Batman #313 del 1979, al momento non è ancora chiaro come Tim debutterà nel suo nuovo ruolo. Questo personaggio è stato a lungo assente ed è tornato alla ribalta solo di recente. Future State: The Next Batman arriverà nelle fumetterie il 5 gennaio 2021. Nel frattempo, ammiriamo il nuovo costume di Damian Wayne in Batman. Scopriamo le origini della figlia segreta di Batman e Catwoman.