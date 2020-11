Batman: svelato il nuovo Robin che debutterà in Black and White

Ad affiancare l'Uomo Pipistrello in Batman: Black and White non ci sarà nessuno dei Robin precedentemente conosciuti. Nel fumetto illustrato da Karl Kerschl debutterà un nuovo Ragazzo Meraviglia, Mia "Maps" Mizoguchi.

Sul proprio profilo Twitter Karl Kerschl ha rivelato entusiasta che in Batman: Black and White debutterà un nuovo Robin. Ad affiancare Batman nella sua avventura in bianco e nero in uscita l'8 dicembre ci sarà Mia Mizoguchi. Per promuovere una sua trasmissione su Twitch, l'illustratore ha condiviso un artwork in cui è possibile ammirare la ragazza nei panni di Robin. Nel disegno, Maps sfoggia con un sorriso sornione il suo costume da Ragazza Meraviglia.

"Batman: Black and White ritorna con una serie di sei numeri realizzati dai narratori più eccitanti e innovativi dei fumetti per esplorare il mito di Batman in bianco e nero". La line-up di scrittori e illustratori include figure del calibro di Paul Dini, Andy Kubert, Tim Seeley e Kelley Jones. La copertina del primo numero è realizzata da Peach Momoko e ritrae una splendida Talia al Ghul. Ogni volume presenterà due varianti, una con Batman in copertina e l'altra con i suoi antagonisti. L'originale Batman: Black and White risale al 1996; riuscirà questo reboot a rendergli giustizia? In attesa di questo mitico ritorno, Gotham ha un nuovo antieroe in Batman #102. Con un clamoroso colpo di scena finale sono state svelate le origini di Joker in Batman: I Tre Joker.