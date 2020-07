Batman: The Adventures Continue introduce una vecchia conoscenza di Bruce

L'ultimo numero di Batman: The Adventures Continue ha visto il debutto di Azrael. L'albo si apre sull'inseguimento di Catwoman da parte di Batman; la rincorsa del Cavaliere Oscuro, però, viene interrotta dall'intromissione di un misterioso personaggio con un costume teatrale e una spada fiammeggiante.

Azrael si scaglia contro Batman in difesa di Selina, e al termine dello scontro quest'ultimo riconosce qualcosa di familiare nel suo avversario. Azrael, infatti, è un cavaliere dell'ordine San Dumas, una setta a cui apparteneva lo stesso Batman diverso tempo fa.

Sebbene in quel contesto abbia sviluppato le sue abilita fisiche, non ha mai improntato la sua lotta contro il crimine sul credo della setta. Riconoscendo il compagno di un tempo, Batman accetta di aiutare Azrael nella sua missione, addirittura donandogli un'armatura molto simile alla sua.

La seguente è la sinossi ufficiale del quarto numero di Batman: The Adventures Continue #4

"Un nuovo tipo di vendetta arriva a Gotham City! La spada fiammeggiante di Azrael brucia per la città in cerca di un manufatto rubato dalla chiesa di St.Dumas. Sarà in grado Batman di proteggere la sua casa dalla furia di Azrael? E chi, per primo, è andato a caccia dei poteri risorgenti dello Scialle di Madelyn?"

