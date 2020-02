Batman: The Adventures Continue è il nuovo tie-in dedicato all'Uomo Pipistrello

Questa primavera, Batman: La Serie Animata ritornerà sotto altre vesti. Il portale Entertainment Weekly ha saputo in anteprima di una nuova produzione DC Comics, una serie in sei numeri chiamata Batman: The Adventures Continue. Sarà ambientato nel mondo della nota serie animata che ha anche fatto breccia nei palinsesti italiani diversi anni fa.

Batman: The Adventure Continues sarà in vendita a partire da aprile 2020, scritto da Paul Dini e Alan Burnett, entrambi produttori della serie animata televisiva. Ai disegni ci sarà invece Ty Templeton, che lavorò sul precedente tie-in fumettistico di Batman Adventures.

Il progetto che la DC Comics lancerà sarà parte di un'iniziativa volta a introdurre nuovi personaggi nella linea di giocattoli di Batman: La Serie Animata, con Templeton che preparerà queste inedite figure seguendo lo stesso stile di Timm. In Batman: The Adventure Continues ci saranno quindi tanti volti familiari del DC Animated Universe come Superman e Lex Luthor, mentre altri saranno preparati per l'occasione come Jason Todd.

In un'intervista, Dini si dice felice della cosa perché potrà analizzare al meglio il ruolo di Jason Todd, lasciato da parte rispetto a Dick Grayson e Tim Drake. Inoltre, in questa storia di Batman ha già tante idee per inserire personaggi come Cappuccio Rosso, Azrael e Deathstroke, personaggi mai utilizzati nella serie animata.

In calce potete osservare la copertina del primo numero di Batman: The Adventure Continues, che sarà disponibile in versione digitale da aprile e in cartaceo dal 6 maggio 2020. In un'altra run, Tom King ha preparato sviluppi particolari per Batman.