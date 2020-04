Batman: The Animated Series colmerà alcune lacune narrative dell'originale

La DC Comics ha riportano in auge, in versione fumettistica, Batman: The Animated Series, una pubblicazione a cura di Paul Dini, Alan Burentt e Ty Templeton. Gli autori hanno svelato diversi retroscena sulla rinascita della serie ai microfoni di Den of Geek:

Paul Dini: "L'altro giorno, ho pensato 'Ecco un'idea per continuare questo elemento della storia'. E appena mi sono seduto ho scritto alcuni appunti e li ho inviati, è questo il modo in cui lavoriamo. E' una porta molto aperta, avanti e indietro".

Templeton poi aggiunge:

"Ogni volta che faccio un'apparizione personale in una convention di fumetti o in un negozio o qualcosa del genere, tre quarti degli schizzi - se non di più - che le persone mi chiedono di disegnare sono i personaggi del fumetto e dello show di The Batman Adventures".

"C'è una strana atemporalità nella Gotham City della serie animata, perché quando guardi le macchine sono tutte del 1947. Quindi non devi pensare al tempo che è passato lì perché in un certo senso non passa".

Nel caso non lo sapeste, la DC Comics ha ricongiunto il team originale dello show per lavorare al nuovo progetto, perciò il nucleo originale dell'opera dovrebbe rimanere intatto, con i fan di lunga data che si ritroveranno avvantaggiati nella fruizione:

"I fan che hanno familiarità con il Batman di The New Batman / Superman Adventures saranno subito pronti. Alan e io ci siamo avvicinati alla sceneggiatura con l'idea di realizzare la stagione che avresti potuto vedere se non avessimo lavorato a Batman Beyond".

Burnett conclude dicendo:

"Ritorneremo a coprire alcune lacune dell'originale, eventi che in quel momento non avevano attinenza con la serie, ma che ora trovano maggiore contesto. In altre parole, ci saranno storie segrete che capovolgeranno il mondo di Batman. Cose di cui nessuno era a conoscenza erano là fuori, fino ad ora."

