Batman: The Animated Series, torna un cattivo storico nel fumetto DC

Batman The Animated Series, il revival fumettistico della storica serie animata, ha introdotto nel suo universo narrativo uno degli avversari più ricorrenti del Cavaliere Oscuro, DeathStroke. Il personaggio si presenta a Gotham per aiutare Batman, BatGirl e Robin nel tentativo di fermare un furioso Clayface.

Il capitolo tre rivela, però, che era stato proprio il partner di DeathStroke a ridurre Clayface in quelle condizioni, somministrandogli dei farmaci nell'intento di migliorare le sue precarie condizioni di salute. Si sono rivelate però delle droghe, che gli hanno causato una reazione a dir poco escandescente.

Anche all'interno di Batman: The Animated Series, DeathStroke viene descritto come un mercenario ricercato dall'Interpol. Al momento il suo piano non è ancora chiaro. Si è presentato alla famiglia del Cavaliere Osucro in veste di alleato. In seguito però, si è messo in contatto personalmente con Batgirl, offrendosi di diventare il suo nuovo mentore nell'ipotesi in cui volesse estendere i propri orizzonti oltre Gotham City.

Il disegnatore della serie, Ty Templeton, ha espresso tutta la sua ammirazione per il personaggio di Deathstroke:

"Deathstroke è uno degli eroi / criminali più ricorrenti della DC. Ho sempre amato il suo design e la sua storia con i Titani, il che lo rende parte della storia di Dick Grayson, e quindi del Bat-World. Slade è una sorta di Batman con le pistole, solo con un codice morale molto diverso. Quel tipo di tensione, in cui i personaggi hanno approcci diversi a problemi simili, è sempre un sottofondo divertente con cui giocare".

Gli autori di Batman: The Animated Series, inoltre, hanno dichiarato che la serie colmerà le lacune narrative dell'originale. Nel frattempo, il Batman più strano di sempre debutta sulle pagine di Dark Nights: Death Metal.