Batman The Animated Series: l'ultimo numero vede un'inaspettata collaborazione

Due settimane fa, Batman The Animated Series ha introdotto nel suo universo narrativo uno dei nemici più ricorrenti del Cavaliere Oscuro, Deathstroke. Durante l'ultima uscita della serie, quest'ultimo collabora con Tim Drake nella lotta contro Firefly e i suoi nuovi servi, un enorme sciame di calabroni asiatici.

All'inizio del racconto Batman si accinge a combattere la Royal Flush Gang, mentre Tim viene distratto da Deathstroke, che con fare sospetto si dirige verso un museo. Robin si convince a pedinarlo, e una volta raggiunto si accorge che era in cerca di Firefly, il mercenario piromane con una smodata passione per gli insetti.

Proprio in quel momento, uno strano ronzio anticipa l'arrivo di giganti calabroni. Fortunatamente Robin escogita una strategia intelligente per sbarazzarsene. Prima li raccoglie nel suo mantello e subito dopo li spara attraverso un estintore, rendendoli eccessivamente pensati per volare.

Nonostante la buona riuscita del piano, Deathstroke se la prende con Tim per non aver adottato un approccio più spietato contro un nemico di tale portata.

Il disegnatore della serie, Ty Templeton, ha discusso così l'introduzione di Deathstroke all'interno del fumetto:

"Deathstroke è uno degli eroi / criminali più ricorrenti della DC. Ho sempre amato il suo design e la sua storia con i Titani, il che lo rende parte della storia di Dick Grayson, e quindi del Bat-World. Slade è una sorta di Batman con le pistole, solo con un codice morale molto diverso. Quel tipo di tensione, in cui i personaggi hanno approcci diversi a problemi simili, è sempre un sottofondo divertente con cui giocare".

