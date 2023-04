Batman: The Bat-Man of Gotham introduce i membri più letali della Justice League

Nella storyline più recente della testata Batman, il Cavaliere Oscuro si è ritrovato in una dimensione alternativa in cui Gotham, senza il suo intervento, si è trasformata in una città ancora più pericolosa. A peggiorare la situazione si trovano versioni alternative di alcuni dei personaggi più importanti dell’universo DC.

Nella storia The Bat-Man of Gotham, Bruce si è ritrovato ad affrontare varianti di Selina Kyle, Catwoman, e a dover fare i conti con i terribili esperimenti del Joker, conosciuto come Darwin Halliday in questa diversa linea temporale. In Batman #134, scritto da Chip Zdarsky e disegnato da Mike Hawthorne, il Cavaliere Oscuro ha incontrato due suoi vecchi compagni della Justice League, anche loro vittime degli esperimenti condotti da Halliday.

Addentrandosi nelle Caverne Arkham, infatti, Batman ha conosciuto la versione alternativa di Flash, un uomo incapace di contenere la forza della velocità e di conseguenza i suoi poteri. Una minaccia estremamente pericolosa, che potrebbe stravolgere per sempre la città di Gotham in un millisecondo. Poco dopo Bruce rivede Clark Kent, libero, sfrenato, senza quella calma e quella responsabilità che hanno sempre caratterizzato il Superman nel suo universo.

Due dei personaggi più potenti dell’intero universo DC sono diventati due potenziali minacce a livello non solo mondiale, ma, nel caso di Superman, anche intergalattico. E voi avete letto l’ultimo numero di Batman? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Prima di salutarci, vi ricordiamo che la nuova epoca della DC potrebbe portare ad un anime di Joker, e vi lasciamo a cinque manga e anime dedicati al Cavaliere Oscuro.