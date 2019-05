Batman & The Justice League, annunciata la fine a luglio

Composta da quattro volumi, Batman & The Justice League è iniziato nel 2017 in Giappone e stando a quanto dichiarato dall'autore stesso, il numero che uscirà a luglio sarà anche l'ultimo.

Ispirato alle storie dei personaggi DC Comics, Batman & The Justice League si concentra maggiormente su un giovane ragazzo arrivato dal Giappone che è intenzionato a scoprire il segreto dietro la morte dei suoi genitori a Gotham City. La continua ricerca di una soluzione lo conduce a incontrare Lex Luthor e il Joker, che stanno collaborando per tentare di attingere a una strana energia mistica. Il manga è creato dal popolare artista Shiori Teshirogi, già autore della serie Saint Seiya: Lost Canvas, adattato in un anime di ventisei episodi attualmente disponibili su Crunchyroll. Shiori ha anche creato dei capitoli stand alone per Wonder Woman sotto il titolo di "Justice League Origin: Wonder Woman".



Ovviamente non è la prima volta che ci troviamo dinanzi a un manga realizzato ispirandosi a dei personaggi americani: Batman Ninja è forse a oggi il più famoso esempio di declinazione nipponica di un personaggio occidentale e racconta le avventure di Batman che si ritrova a viaggiare nel Giappone feudale insieme con i suoi alleati e nemici.