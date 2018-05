Batman & The Justice League di Shiori Teshirogi approderà in America dopo l'estate

Dopo mesi e mesi di attesa, il manga Batman & the Justice League disegnato da Shiori Teshirogi, apprezzata autrice di Saint Seiya - The Lost Canvas - Il mito di Ade, sta per approdare anche in America. Tutti i dettagli dopo il salto!

Atteso negli Stati Uniti nella seconda metà di ottobre, il primo volume del manga sarà composto da 208 pagine e verrà venduto a 12.99$. Di seguito ve ne proponiamo anche la sinossi ufficiale americana.



“Batman, Superman, Wonder Woman ed il resto della Justice League prendono parte ad una nuova missione in questi racconti finalmente tradotti per il pubblico americano!



Un giovane ragazzo proveniente dal Giappone si dirige a Gotham City per compiere una missione. Un anno prima, i suoi due genitori – entrambi scienziati – sono presumibilmente rimasti uccisi durante l’esplosione di una centrale elettrica sperimentale. Ma il ragazzo crede che possano essere ancora vivi. Di conseguenza, è determinato a scoprire quantomeno cosa sia realmente accaduto in quell’incidente. Ma la sua ricerca lo conduce presto a un incontro con alcune forze molto potenti - forze che richiedono sia l’aiuto di Batman che della Justice League!



La mangaka Shiori Teshirogi (Saint Seiya: The Lost Canvas) crea una nuova ed emozionante storia, combinando un autentico approccio al fumetto nipponico con i più grandi supereroi del mondo. Tradotto in inglese e raccolto per il pubblico occidentale per la prima volta, Batman & The Justice League Vol. 1 è un fenomenale starting point sia per i fan della Justice League che per i lettori di manga.”

In Italia Batman & the Justice League è edito da Goen (divisione manga di RW Edizioni), che proprio nel mese corrente, salvo diversa comunicazione, dovrebbe pubblicarne il primo volumetto. Di seguito vi proponiamo anche la sinossi fornitaci tempo addietro dall’editore.

"Gotham City è la città con il più alto tasso di criminalità degli Stati Uniti. Questo non impedisce a Rui, un giovane giapponese, di andarci nella speranza di ritrovare i suoi genitori scomparsi. Ma, appena arrivato, Rui viene attaccato da un poliziotto diventato completamente pazzo. Nonostante il suo talento per la lotta, Rui sembra spacciato, ma arriva Batman a salvarlo. Il Cavaliere Oscuro avvisa il ragazzo: la città è troppo pericolosa per lui, ora che il Joker sta tirando le fila di un nuovo piano criminale. Batman avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per riportare la pace a Gotham City... Dall'autrice di Saint Seiya: The Lost Canvas, una sorprendente versione manga degli eroi della Justice League!"