Batman: Three Jokers, Batgirl e Cappuccio Rosso sono protagonisti di un momento romantico

Il recente arrivo di Batman: Three Jokers ha portato una sana ventata d'aria fresca nel mondo DC Comics. Tra misteri e rivelazioni macabre, nella nuova serie dello scrittore Geoff Johns non mancano nemmeno scene romantiche.

In seguito allo scioccante finale del primo volume, in Batman: Three Jokers #2 i lettori sono quasi sul punto di risolvere il mistero dei tre Joker. Dopo aver ucciso il Joker che lo aveva perseguitato e torturato, Jason Todd, alias Cappuccio Rosso, si getta all'inseguimento dei due Joker restanti. Ma arrivato al loro nascondiglio situato presso il Gotham City Athletic Association, la storia sembra ripetersi.

Cappuccio Rosso cade in un'imboscata e viene nuovamente catturato e torturato dai due malvagi pagliacci. Quando Batman e Batgirl arrivano sul luogo del misfatto, la scena è raccapricciante: Todd è a terra riverso in un bagno di sangue. Ma in uno stato ben peggiore di quello fisico si trova la mente del ragazzo, che ancora recrimina a Batman i suoi vecchi peccati. Tuttavia, l'Uomo Pipistrello è impassibile e continua la caccia ai Joker. A prestare soccorso a Todd ci pensa Batgirl.

Improvvisamente soli, i due confessano reciprocamente cosa vuol dire essere torturati da Joker. Tuttavia, a differenza di Barbara, aiutata da suo padre e da Batman, Jason è rimasto in solitudine. In quel momento commovente, l'atmosfera viene riscaldata da un bacio tra i due. Ma la passione viene immediatamente interrotta e Barbara e Jason tornano nuovamente a occuparsi di Joker. Seppur breve, la conversazione tra Cappuccio Rosso e Batgirl è forse uno dei momenti più epici visti finora in Batman: Three Jokers. In attesa di risvolti tra i due eroi, Batman sta per perdere un prezioso alleato. Ma per un supereroe che va, un altro supereroe ritorna in Batman #99.