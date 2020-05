Batman: i tre Joker, il Cavaliere Oscuro esibisce un'abilità inedita

La serie di Geoff Johns e Jason Fabok, Batman: i tre Joker, vede protagonisti il Cavaliere Oscuro, Batgirl e Cappuccio Rosso alla ricerca dei nascondigli del Principe del Crimine. Durante una delle spedizioni, Batman ha sfoggiato un'abilità inedita del suo equipaggiamento.

Una volta scovata una delle tane del Joker, infatti, il Batsegnale presente sull'armatura del Crociato Incappucciato si illumina in maniera simile ad una torcia, provocando un'inaspettata reazione di Barbara nei confronti di Jason. Sfortunatamente le tavole d'anteprima, essendo carenti dei balloon di testo, non ci permettono di comprendere a pieno l'intera sequenza.

E' curioso notare come questo utilizzo inedito del Batsegnale sia piuttosto raro nella storia editoriale del personaggio. Costituisce certamente un'aggiunta azzeccata all'interno del suo armamentario, permettendogli di essere ancora più efficace nelle fasi investigative.

Batman: Three Jokers sarebbe dovuto arrivare sul mercato nel mese di Giugno, ma a causa del Coronavirus ha subito un posticipo al 25 di Agosto. Una mossa attentamente soppesata per coinvolgere quante più fumetterie possibili al momento del lancio.

Qui in basso potete dare uno sguardo alla sinossi ufficiale di Batman: i tre Joker;

"Dopo anni di attesa, l'epopea è finalmente arrivata: scopri perché ci sono tre Joker, e le implicazioni per la battaglia decennale tra il Cavaliere Oscuro e il Principe del Crimine. In questa potente, emozionante storia, Batman - Batgirl e Cappuccio Rosso collaborano insieme per risolvere un mistero diverso da qualsiasi cosa abbiano mai affrontato prima!".

