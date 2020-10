Batman: I Tre Joker, il colpo di scena finale è clamoroso: rivelate le origini del Joker!

Batman: I Tre Joker, la miniserie DC scritta dal talentuoso Geoff Johns, è riuscita nell'impresa di soddisfare le aspettative della maggior parte dei fan, e ha chiuso la storia con un colpo di scena clamoroso, tanto grande da riscrivere completamente il lungo, complesso rapporto tra Batman e il Joker.

Innanzitutto, per chi non fosse familiare con l'opera, ricordiamo che Batman: I Tre Joker vede l'Uomo Pipistrello, Barbara Gordon e Jason Todd (Cappuccio Rosso) unire le forze per affrontare tre differenti Joker: il Criminale, il Clown e il Comico. Ognuno di questi è legato a un preciso momento storico e ha un profondo rapporto con i tre eroi: il Clown è il Joker che torturò Jason Todd, il Criminale quello che paralizzò Barbara Gordon in The Killing Joke, e il Comico è il classico Joker con cui Batman si scontra abitualmente.

Nel primo capitolo della miniserie Cappuccio Rosso ha ucciso il Clown, prendendosi la sua rivincita per le torture subite anni prima, mentre nel secondo i tre arrivano ad un passo dal catturare il Criminale. Nel terzo e ultimo capitolo, pubblicato poche ore fa in Nord America, il Comico uccide il Criminale prima che questo possa farsi esplodere, in modo da salvare la vita a Batman e Joe Chill, il responsabile della morte dei genitori di Bruce Wayne. L'ultimo Joker si lascia quindi catturare, e rivela un grande segreto a Batman durante il viaggio verso la centrale di polizia.

Joker si complimenta con il Cavaliere Oscuro per la riuscita della missione e conferma che, alla fine, lui è l'unico vero Joker, l'originale. Subito dopo, il villain spiega qual era il suo obiettivo: il rapimento di Joe Chill, e la successiva trasformazione dell'uomo in un nuovo Joker, non era che una scusa per far sì che Batman si ritrovasse faccia a faccia con il suo passato e risolvesse il trauma della morte dei propri genitori. Salvandolo, Batman fa un passo in avanti verso l'accettazione.

Joker procede chiamando Batman "Bruce", e rivelandogli che in realtà ha sempre conosciuto la sua vera identità. Il Joker vuole essere l'unico trauma presente nella vita di Batman e Bruce Wayne, e non rivelerà mai a nessuno la sua identità perché non vuole che l'eterna sfida tra i due si concluda.

Poco prima della fine del capitolo però, Bruce Wayne rivela di essere sempre stato un passo avanti all'antagonista: in realtà anche lui ha sempre saputo la vera identità del Joker, e dopo una settimana dal loro primo incontro ha organizzato un piano per mettere in salvo la sua famiglia, facendogli solo credere che la moglie il figlio avessero perso la vita. Nelle ultime pagine viene mostrato un primo piano della famiglia del Joker, al sicuro in una residenza lontana da Gotham City.

Vi ricordiamo che Batman: I Tre Joker è in parte canonico, e si collega con gli eventi raccontati in Justice League #42 e DC Universe: Rebirth. Il fumetto non dovrebbe, tuttavia, essere considerato nelle prossime serie di Batman, anche se al momento resta tutto da confermare.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai primi spoiler di Batman #103, in uscita il prossimo 17 novembre.