Batman, Tim Burton faticava a capire Jack Nicholson:'C'era una strana comunicazione'

Nel 1989 Jack Nicholson era già una grande star di Hollywood, con due Oscar in bacheca e una sfilza di performance indimenticabili, mentre Tim Burton era un giovane regista a cui era stato chiesto di rilanciare sul grande schermo un personaggio iconico dei fumetti, Batman. Il rapporto tra i due non poteva che riservare sorprese.

Ne ha parlato di recente Tim Burton al magazine Empire, sottolineando la difficoltà comunicativa con Nicholson:"Jack ha un modo di parlare molto astratto, quindi mi diceva delle cose e io dicevo 'Si, ho capito', e poi andavo da qualcuno a dire 'Di che cazzo stava parlando?'. C'era una strana comunicazione: non lineare, non connettiva... Ma per me era molto chiara. Mi sentivo come se avessimo una buona comunicazione in stile uomo delle caverne" ha raccontato il regista.

Reduce dagli esordi con Pee Wee's Big Adventure e soprattutto Beetlejuice - Spiritello porcello, Burton riuscì ad ottenere successo proprio grazie a Batman, interpretato da Michael Keaton, con Kim Basinger nel ruolo di Vicky Vale e Nicholson nei panni del villain Joker.

Qualche anno fa Michael Keaton raccontò il nervosismo per Jack Nicholson, provocatogli sul set del film.



Al di là delle difficoltà comunicative, Tim Burton ricorda con piacere il lavoro con Jack Nicholson, un'esperienza molto importante per la sua carriera:"Mi ha protetto e nutrito, mi ha fatto andare avanti, semplicemente non lasciandomi sopraffare dall'intera faccenda. Mi sono sentito davvero supportato in maniera molto profonda. Ero giovane e avevo a che fare con un grande studio e lui mi ha semplicemente dato la fiducia di cui avevo bisogno. Essendo una voce di supporto mi ha dato grande risonanza con lo studio. Mi ha aiutato a superare l'intera faccenda. Mi ha dato forza".



