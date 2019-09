Batman: a Tokyo spunta un negozio a tema deciato agli 80 anni del pipistrello

Batman, il famoso supereroe ideato da Bob Kane e Bill Finger, sta festeggiando nel 2019 il suo ottantesimo compleanno. Per celebrare l'evento, Prime 1 Studio ha deciso di arredare il suo famoso Gallery Shop di Tokyo con una serie di prodotti dedicati all'alter ego di Bruce Wayne, disponibili all'acquisto da oggi.

All'interno del negozio i fan potranno mettere le mani su diverse action figure, tra cui spiccano la bellissima Batman: Damned Statue (60 euro), la Museum Masterline Batman Dark Knight III: The Master Race Deluxe (circa 2000 euro) e la The Dark Knight Returns Batman & Robin Deluxe Statue (250 euro).

Una particolare sezione del negozio sarà dedicata a tutti gli alleati e i nemici del pipistrello, dunque saranno disponibili all'acquisto anche delle statuette di Superman, Robin, Catwoman, Azrael, Joker, Harley Quinn, Deathstroke, Bane e molti altri. Potete osservare alcune immagini cliccando sul link reperibile in calce.

Il Gallery Shop, situato a Shinjuku (Tokyo), rimarrà aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 21:00 e non subirà modifiche per tutto il mese corrente. Ad ottobre il negozio cambierà aspetto e metterà in vendita diversi prodotti a tema Horror/Sci-Fi, mentre a novembre lo store sarà interamente dedicato al mondo dei videogames.

Vi ricordiamo che Batman approderà con un nuovo fumetto nel 2020 e che poco tempo fa Scott Snyder ha rivelato nuove informazioni riguardanti il collegamento tra Batman che ride e Batman/Superman. Nel caso in cui foste fan della serie vi consigliamo caldamente di dare un'occhiata ad entrambi gli articoli!