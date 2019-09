Batman: Tom King conferma il ritorno della storia The Button di Watchmen

La testata dedicata a Batman, scritta da Tom King, è prossima ad una conclusione, contando solo 6 volumi rimanenti per il finale di “City of Bane” prima di arrivare al numero 85. Ma prima che la parola fine compaia sulle pagine del fumetto, la storia tornerà su un dettaglio misterioso: la spilla del Comico, emblema della serie di Watchmen.

Tramite due post sul suo account Twitter Tom King ha risposto alle domande dei fan, confermando che torneranno a leggere di “The Button” nel numero 84 della serie dedicata al Crociato Incappucciato. Potete trovare i post in fondo alla pagina.

Come alcuni di voi ricorderanno, “The Button” era un crossover, costituito da 4 volumi, tra Batman e Flash, risalente al 2017. Scritto con Joshua Williamson, il racconto riguardava un’investigazione comune, legata proprio alla scoperta della spilla gialla all’interno della Batcaverna. Ricordiamo che i volumi erano parte di un progetto più grande che avrebbe portato a Doomsday Clock, e al ritorno di Flashpoint Batman, ovvero Thomas Wayne.

Inoltre sappiamo che con la distruzione di Flashpoint anche Thomas aveva perso la vita, anche se l’abbiamo visto tornare come uno degli alleati principali di Bane nell’arco narrativo scritto da King stesso. Per questo, in Batman 84 potremmo aspettarci le dovute spiegazioni riguardo alla sua sopravvivenza.

La DC ha annunciato anche un nuovo team creativo che continuerà la serie dal numero 86, previsto per gennaio 2020. Il nuovo scrittore sarà James Tynion IV, che ha affermato: “Voglio approfondire il personaggio di Batman, raccontando una storia epica in cui dovrà affrontare i suoi limiti più estremi. Voglio raccontare una storia come quelle con cui sono cresciuto, presentando l’aspetto horror e gotico dell’eleganza di Gotham, dando spazio ai nemici più importanti.”

Ricordiamo che oggi è il Batman Day, e che il Cavaliere Oscuro è arrivato alla veneranda età di 80 anni, nonostante i periodi di pubblicazione bui in cui addirittura lo scrittore Stephen King arrivò a sostenerlo scrivendo diverse lettere a Frank Miller.