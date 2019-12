Batman: Tom King si esprime sul destino di Alfred dopo gli ultimi accadimenti

Gli ultimi numeri del Batman di Tom King hanno visto, inevitabilmente, la morte di Alfred. Lo sceneggiatore ha parlato ad Entertainment Weekly dei motivi che lo hanno portato a scegliere questo destino per il personaggio, e dello speciale rapporto genitoriale che quest'ultimo ha costruito con Bruce.

La perdita di Alfred è enorme, perché si rivela molto importante per il protagonista in modi che inizialmente potrebbero non sembrare evidenti. King interpreta il suo passaggio a miglior vita come un processo naturale:

"Non è che volessi far morire Alfred! Adoro quel personaggio. Per me è un evento utile a mostrare, alla fine di una lunga storia, la maturità di Bruce. Bruce è ovviamente caratterizzato dalla morte dei suo genitori, e la sua reazione a quella tragedia è ciò che lo ha trasformato in Batman e lo ha spinto a compiere quest'azione folle, travestendosi per dare calci e pugni alla gente ogni giorno.

Ed è assolutamente folle che abbia salvato il mondo. Quindi, in questo caso subisce la morte del suo vero genitore - Alfred - e la sua reazione non è la stessa. Questo è ciò che mi interessava mettere in scena. Per me, ha dimostrato quanto Alfred sia stato fondamentale nella sua crescita.

Da bambino, era tagliato fuori e bloccato nella sua dimensione. Poi, Alfred è stato colui che lo ha portato dall'essere solo un bambino all'essere un uomo, che riesce a gestire una morte come quella di Alfred, ed è tristi a dirsi, come la maggior parte di noi gestisce la morte.

Sono abbastanza grande ora che ho perso delle persone a me vicine. E' la peggiore cosa che ti possa capitare e non hai mai la possibilità di superarla, e ne soffri per sempre. Ma diventa anche parte di te, e il tuo lutto costituisce una sorta di serenità perché ti connette ancora con quella persona. C'è una maturità di fondo".

