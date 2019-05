Batman: Tom King si occuperà di una nuova serie in uscita nel 2020

La DC Comics ha confermato l'abbandono di Tom King dalla testata regolare, ma le sue avventure insieme al crociato incappucciato non finiscono qui. L'autore, infatti, si occuperà di una nuova serie di 12 numeri dedicata a Batman e Catwoman, che debutterà nel gennaio del 2020.

Il direttore della DC Comics Bob Harras si è espresso sulla questione con queste parole:

"Stiamo apportando dei cambiamenti alla nostra linea di pubblicazione per assicurare alla nostra azienda un successo costante. Dopo che City Of Bane, un'incredibile storia e parte integrante del nostro anno dedicato ai villian si concluderà, per colmare il buco una nuova serie dedicata a Batman e Catwoman scritta da Tom King e disegnata da Clay Mann debutterà nel gennaio del 2020."

Il numero 85 in uscita a dicembre sarà l'ultimo della run classica gestita da Tom King, tuttavia la DC Comics non ha ancora rivelato chi prenderà il suo posto dall'86 in poi. Ciononostante, è posta grande enfasi sul fatto che Batman non sarà più una serie bimensile ma sarà pubblicata una volta al mese a partire da gennaio 2020. Di seguito le parole di King sulla sua nuova serie:

"Sarà un fumetto piuttosto classico sul personaggio di Batman, sarà messo in mostra come il nostro eroe è capace di trasformare la paura in coraggio, la sofferenza in speranza e il dramma in amore. E' una storia che ho sempre voluto raccontare, e lo sto facendo con la persona che considero essere il miglior artista di Comics, mio fratello Clay Mann."

La serie classica su Catwoman continuerà parallelamente a questa nuova run firmata da Tom King e Clay Mann. Di recente è stata annunciata anche una nuova serie sul personaggio di Ra's Al Ghul, per rimanere in tema con l'universo del cavaliere oscuro.