Batman: Tom King omaggia l'attore Mark Hamill nella serie Batman/Catwoman

Dopo aver scritto la sceneggiatura della serie regolare di Batman per ben tre anni, l'autore Tom King è tornato per narrare alcune storie molto particolari dedicate al Cavaliere Oscuro, nella serie Batman/Catwoman, una serie ambiziosa, che tratta racconti del passato, del presente e del futuro dei due personaggi.

Già dal primo volume pubblicato si capisce come King abbia voluto sorprendere i lettori più affezionati, mostrando un futuro non troppo vicino in cui Selina Kyle va a trovare un vecchio amico, ovvero il Joker, che sembra essersi ormai allontanato dai ritmi frenetici e dai pericoli della vita criminale a Gotham City. Dopo aver scoperto, attraverso le parole di Selina, che Bruce è morto a causa di un cancro, comprendiamo anche che il Principe del Crimine ha una propria famiglia, e anche dei nipoti.

Questo particolare approfondimento sul Joker, richiama in parte quanto esplorato delle sue origini nel film animato La Maschera del Fantasma, e proprio per integrare in maniera simpatica la pellicola Tom King ha deciso di chiamare uno dei figli del Joker, Nathan, stesso nome donato da Mark Hamill al suo primogenito. Come molti di voi sapranno l'attore che ha interpretato Luke Skywalker nella saga cinematografica di Star Wars, è anche il doppiatore ufficiale di Joker, a cui ha donato la voce dalla serie Batman: The Animated Series uscita nel 1992, e naturalmente anche nel film sopra citato.

Il secondo volume della serie verrà pubblicato nel mese di febbraio, e di seguito trovate la presentazione condivisa da DC Comics: "Fantasma è giunto a Gotham City! Andrea Beaumont, una delle vecchie fiamme di Bruce Wayne, sta cercando il loro figlio perduto, ed è fermamente convita che sia coinvolto il Joker. Quindi quale miglior alleato se non Batman? E quale miglior modo di arrivare a Batman se non tramite Catwoman? È una storia che intreccia questo quartetto attraverso il passato, il presente, e il futuro. Ciò che ha fatto il Joker a Selina Kyle all'inizio della sua carriera avrà conseguenze mortali nelle battute finali delle loro vite."

Ricordiamo che Booster Gold ha riscritto le origini di Batman Beyond, e vi lasciamo ai nuovi dettagli su Batman e Magistrate di Future State.