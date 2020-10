Batman: tornano due storici personaggi nel volume speciale The Joker War Zone

Nel corso degli anni abbiamo visto molte persone indossare il mantello di Batgirl, che per la maggior parte dei fan però viene spesso legata a Barbara Gordon, tuttavia, con la raccolta di storie intitolata Batman : The Joker War Zone, la DC Comics ha voluto sorprendere i lettori con l'inaspettato ritorno di due importanti Batgirl del passato.

Come suggerisce il titolo, il volume speciale in questione, ci presenta alcune storie avvenute parallelamente agli eventi della Joker War, che hanno completamente sconvolto l'intera Gotham City, compresa naturalmente la vita del Cavaliere Oscuro. Tutti i membri della Bat-famglia si trovano in città per salvare gli innocenti dalla follia degli scagnozzi di Joker.

Troviamo sia Stephanie Brown che Cassandra Cain per le strade di Gotham, impegnate a cercare i Bat segnali rimasti, visto che quello principale è stato distrutto. Le due eroine riescono finalmente a trovare il dispositivo in questione, e viste le pessime condizioni in cui si trova Cassandra propone alla compagna di creare un loro simbolo, con cui illuminare i caotici cieli di Gotham e ridare fiducia agli abitanti.

Nella splendida tavola conclusiva di questa storia, che trovate in calce, Cassandra e Stephanie si lanciano dal tetto dove si trovavano, con dei nuovi costumi, che rinnovano il classico design di Batgirl, la prima con una tuta completamente nera, la seconda con una tuta più moderna, caratterizzata da un alternanza di viola e nero, e una maschera che copre il viso solo in parte.

