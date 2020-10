Batman: Tre Joker arriva finalmente in Italia, ecco quando uscirà con Panini

Nell'intero panorama fumettistico statunitense, uno dei villain più apprezzati dai fan è l'iconico Joker, il folle clown attaccabrighe che ha costretto l'eroe pipistrello ai peggiori salti mortali per impedire i suoi malefici piani. La loro storia sta però per incrociarsi nuovamente in Batman: Tre Joker, finalmente in arrivo in Italia.

Il pagliaccio di Gotham City sta per tornare in formato cartaceo grazie a Panini Comics che, fresco dei diritti DC Comics, si prepara a rimpolpare il catalogo italiano con una nuova storia ispirata al noto eroe pipistrello. Il primo numero della miniserie ha debuttato il 29 ottobre 2020 ed è già disponibile nelle fumetterie al prezzo di 5 euro e 90. L'opera, raccontata grazie alla penna di Geoff Johns e ai disegni di Jason Fabok, viene descritta da Panini quanto segue:

"Tre scene del crimine. Tre Joker. Che significa? Batman, Batgirl e Red Hood hanno ognuno un conto aperto con Joker, e quando tre feroci crimini vengono commessi in diretta e contemporaneamente da tre Joker differenti, toccherà a loro affrontare la terribile domanda: esiste un unico vero Joker? Correva l’anno 2015 quando, nelle battute finali della cataclismatica saga Justice League – Darkseid War, Batman era protagonista di un’impensabile rivelazione: nell’Universo DC esistono ben tre Joker. Ora arriva in Italia una storia che prende le mosse dal capolavoro The Killing Joke e, pescando a piene mani nella mitologia batmaniana, dà una nuova interpretazione della diade Batman-Joker."

E voi, invece, siete interessati a questa nuova storia, la seguirete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.