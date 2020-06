Batman: i Tre Joker: la DC Comics rivela le variant cover della miniserie

Batman: i Tre Joker arriverà sul mercato alla fine del periodo estivo, ma la DC Comics ha pubblicato in anteprima le sei variant cover che faranno capolino durante la serializzazione della miniserie, che vi ricordiamo si comporrà di tre uscite totali.

Ciascuna variant porterà la firma del talentuoso artista Jason Fabok, e rappresenta il Joker nei suoi momenti editoriali più importanti. Dalla sua apparizione come Cappuccio Rosso alla versione presente nell'arco narrativo di una Morte in Famiglia, passando per The Killing Joke e la storyline di Endgame.

Al momento sono state rivelate soltanto 6 delle 9 variant che accompagneranno la pubblicazione degli albi. Batman: I Tre Joker è scritto da Geoff Johns e disegnato da Jason Fabok. Le tre uscite arriveranno sul mercato rispettivamente il 25 Agosto, il 29 Settembre e il 27 Ottobre.

La serie sarà pubblicata sotto l'etichetta Black Label, e ciascun albo avrà un prezzo di 6 dollari e 99. L'autore ha confermato che questa storia non darà vita a un multiverso di Joker, e non è finalizzata a cambiare lo status quo del personaggio.

Piuttosto, il suo obiettivo è quello di approfondire le relazioni tra i personaggi DC - Batman, Batgirl, Cappuccio Rosso e proprio il Principe del Crimine.

Batman: i prossimi numeri vedranno il ritorno di un vecchio alleato. Lo storico scrittore di Batman, Dennis O'Neil, ci ha lasciato all'età di 81 anni.