Batman: nell'ultimo numero di Detective Comics Mr.Freeze ha trovato una nuova cura?

All'interno del numero 1009 di Detective Comics Batman sviluppa un'ossessione sempre più accentuata nei confronti della sua guerra al crimine. Mr. Freeze si prende la scena di questo numero, e verso la fine l'antagonista opta per una decisione davvero insolita.

Vediamo il dottore sciogliere la sua sposa Nora, dicendo che molto presto saranno di nuovo insieme. Apparentemente Mr.Freeze ha in mente qualcosa e potrebbe aver trovato un nuovo modo di curare la malattia terminale di Nora. Qualunque sia il piano del cattivo, non è il momento ideale per Batman combattere Deadshot in una foresta.

Durante un volo per una conferenza a Singapore, Bruce Wayne e Lucius Fox conoscono Deadshot che si è intrufolato a bordo occupando il posto di pilota. Improvvisamente un fulmine colpisce l'aereo, che apre un buco nell'aereo. Wayne riesce a proteggere quante più persone possibili prima di essere risucchiato insieme a Deadshot. Ora, sembra che Batman dovrà fare i conti con un assassino altamente qualificato senza avere accesso alla propria suit per combattere al meglio.

A causa di tutto questo putiferio tra gli alberi, Mr. Freeze dovrà aspettare. Molti fan vorrebbero vedere nuovamente il personaggio sul grande schermo dopo le sue apparizioni in fumetti e videogiochi. Il regista Kevin Smith ha menzionato quanto gli piacerebbe vedere Mr. Freeze riportato in vita in un nuovo film. Il regista, infatti, è convinto che il personaggio abbia del potenziale da vendere, che se sviluppato correttamente potrebbe portare ad una grande pellicola.

Queste le sue parole in merito:

"Beh, stanno già girando 96 film diversi di Joker, quindi ovviamente non il Joker", ha scherzato Smith durante una registrazione dal vivo del suo podcast quando gli è stato chiesto quale villain meriterebbe una pellicola".

"Per quanto riguarda i cattivi di Batman, non guarderei oltre Heart of Ice di Paul Dini, Mr. Freeze, della serie animata sul Cavaliere Oscuro. Hanno preso uno dei personaggi più semplici e fuori di testa nel canone di Batman, 'È un uomo con una pistola congelante!', e lo hanno trasformato in uno dei più tragici criminali di livello shakespeariano di tutti i fumetti. Vorrei fare il signor Freeze; lì troverei molto materiale potente".

Da poco è stato rilasciato il trailer di Batman: Curse of the White Knight, mentre Joker si prepara a ricevere una nuova serie.