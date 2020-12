Batman: l'Uomo Pipistrello diventa un guerriero cinese nella nuova linea Funko Pop!

Dalla collaborazione tra DC Comics, l'azienda di giocattoli Funko e China's Imperial Palace, nasce una nuova collezione di Pop! che trasforma i personaggi più amati di Batman in degli antichi guerrieri cinesi.

Da non confondere con i protagonisti del film d'animazione diretto da Junpei Mizusaki Batman Ninja, i personaggi di questa eslcusiva linea di Funko Pop! diventano degli antichi guerrieri cinesi. La collezione vede Batman, Joker, Harley Quinn e Robin vestire delle armature e partire alla carica alla conquista di tutta la Cina.

I preordini per queste stupende statuette sono già aperti e potrete portarle a casa a un prezzo di circa 10 dollari cadauno. Questa novità targata Funko include bene due Pop! esclusive, una in cui l'Uomo Pipistrello indossa il suo costume classico blu-giallo e l'altra in cui Robin ha il cappuccio sollevato.

Le armature indossate dai protagonisti di Batman Pop! Imperial Palace sono ispirate alle collezioni presenti negli archivi del Palazzo Imperiale Cinese, struttura costruita nel 1420 dalla prima dinastia Ming. E voi cosa ne pensate di questa nuova linea? Vi piacerebbe completare la collezione? Fateci sapere la vostra con un commento. Non perdete nemmeno la nuovissima raccolta Funko Pop! Marvel Zombies. Scopriamo il nuovo mitico partner di Nightwing nel nuovo volume di Batman.