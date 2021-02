Batman: il vecchio e il nuovo Cavaliere Oscuro si incontrano in Future State

L’evento Future State sta portando irreversibili sviluppi nella storia dei supereroi più famosi della DC Comics, e in particolare, il destino di Batman sembra essere drammatico. Nel futuro descritto infatti il mantello del Cavaliere Oscuro è stato indossato da Tim Fox, figlio di Lucius, che nell’ultimo volume ha incontrato una sua “nemesi”.

Mentre Fox si impegna a tenere sicure le strade di Gotham City, anche Bruce Wayne, creduto morto da tempo, continua a difendere la città da possibili minacce, come è stato mostrato anche nella serie The Dark Detective. Proprio durante un’investigazione sul campo per scoprire i piani del nuovo corpo di polizia, Magistrate, Wayne si ritrova di fronte al nuovo Batman. Essendo in incognito, Bruce si trova costretto ad affrontare Tim, dando vita ad uno scontro molto significativo per la serie.

Bruce si trovava lì perché era riuscito ad individuare un carico insolito, richiesto proprio dal Magistrate, in cui erano contenuti migliaia di nano droni camuffati per tenere sotto stretta sorveglianza ogni cittadino in ogni angolo di Gotham. Dopo aver provato ad hackerare questi dispositivi, protetti da ogni tipo di malware e sistema di sicurezza, nonché di autodistruzione, Bruce si ritrova inseguito da moltissimi droni, e viene salvato proprio dall’arrivo di Tim, vestito da Batman, cosa che colpisce nel profondo il vecchio Crociato Incappucciato, riuscito nel suo intento di rendere quel simbolo qualcosa di più grande.

La scena si conclude con Tim che lancia un batarang direttamente a Bruce, dicendogli una classica battuta alla Batman, “Rimani a casa domani notte”. Cosa ne pensate di questo speciale incontro tra due generazioni di supereroi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Batman avrà presto una nuova antagonista, Miracle Molly, e vi lasciamo al debutto del White Bat, nuova versione alternativa di Bruce Wayne.