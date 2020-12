Batman: il Venom è realmente la fonte del potere di Bane?

Sin dal suo debutto, Bane ha dimostrato di essere uno degli antagonisti più pericolosi e potenti di Batman. Fonte del suo potere, che gli ha permesso di spezzare la schiena a Bruce Wayne o di dominare "City of Bane", è lo steroide Venom. Ma siamo sicuri sia quella la fonte della sua forza?

Nel volume #15 di Harley Quinn: Red, Black and White, di Sam Humphries e Stephen Byrne, Bane ottiene il suo potere da una fonte improbabile, ma decisamente gustosa. Il numero si apre con alcuni criminali in gattabuia che festeggiano il giorno del Ringraziamento. Ma mentre assaggiano il tacchino tipico di quella festività, Killer Croc e Harley Quinn si accorgono che nel pasto è stato iniettato il veleno di Bane.

Una volta dato il primo morso, Bane riacquista la sua super forza e causa una violenta rivolta tra i detenuti di Arkham. Come affermato da lui stesso, la vera fonte della sua forza è il KFV, ovvero il Kentucky Fried Venom, citazione al fast food statunitense KFC.

Con nuovamente a disposizione i suoi poteri, Bane scatena il caos. Arkham è alle strette e i criminali sono pronti a riversarsi a Gotham. La Bat-Family è pronta per affrontare questa grave emergenza? E voi cosa ne pensate del KFV? Vi piacerebbe assaggiarlo?