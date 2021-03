Batman: l'ultimo volume di Batman/Catwoman ha rivelato il destino di Mr. Freeze

L'ultimo volume pubblicato della nuova serie Batman/Catwoman, scritta da Tom King, ha presentato ai lettori nuovi dettagli riguardanti la Gotham City del futuro e soprattutto il destino subito da uno degli antagonisti del Cavaliere Oscuro, Victor Fries, conosciuto come Mr. Freeze.

Nel numero precedente è stato rivelato che Helena Wayne, figlia di Bruce e Selina Kyle, è diventata la nuova Batwoman, mentre Dick Grayson, in passato Robin e Nightwing, ha assunto il ruolo di commissario di polizia di Gotham, sostituendo Gordon. Inoltre, essendo la storia ambientata in tre differenti punti nel tempo, abbiamo appreso che Bruce Wayne è deceduto, e non sembra essere il solo.

Helena sembra essere intenzionata ad apprendere di più riguardo al misterioso rapporto tra sua madre e Joker, per questo decide di raggiungere in qualche modo le personalità più importanti per quanto riguarda la sfera criminale di Gotham. Investe del tempo nell'interrogare Pinguino, che continua a gestire il suo piccolo regno, per poi parlare con Tweedledum e Tweedledee, e il Ventriloquo, tutti riuniti in una casa di riposo, e infine con Zsasz, Clayface e Nora Fries.

Sì, la moglie di Victor è tornata in vita, ma sembra che la ricerca di una cura sia stata unicamente uno spreco di tempo e risorse. Nora appare in un'unica tavola nel corso del volume, e si trova vicino a suo marito, incapsulato nella cella perennemente ghiacciata che una volta aveva ospitato lei. Non viene specificato come sia morto Victor, ma sembra che sia riuscito a salvare sua moglie, e di aver avuto qualche momento da passare insieme a lei prima di andarsene.

