Batman: White Knight, l'autore anticipa l'annuncio di un nuovo capitolo

Il fumettista Sean Murphy ha pubblicato un tweet che sembra suggerire l'arrivo di un nuovo capitolo di Batman: White Knight, miniserie fuori continuity pubblicata tra il 2017 e il 2018, che grazie a seguiti e spin-off ha dato vita ad un vero e proprio universo alternativo chiamato in via non ufficiale Murphyverse.

A Batman, che l'anno prossimo sarà protagonista di una nuova pellicola cinematografica (il logo e poster ufficiali di The Batman sono già disponibili), non mancano sicuramente versioni alternative. Nonostante l'abbondanza di interpretazioni, Batman: White Knight è riuscita a fare breccia nel cuore dei lettori, rappresentando un discreto successo per DC Comics.



La miniserie originale, pubblicata in Italia da Panini Comics con il nome di Batman: Cavaliere Bianco, si distingueva per la presenza di un Joker sano di mente e un Batman vicino alla follia. A White Knight, sono seguite le serie Curse of the White Knight, White Knight Presents Harley Quinn e White Knight Presents Von Freeze.



Il tweet non rivela informazioni dettagliate circa l'annuncio. Il personaggio rappresentato dovrebbe essere Marian Drews, la Neo Joker, ma l'indizio più corposo è fornito dal nome del file: BMBTWK. Se le lettere TWK rappresentano sicuramente l'acronimo di The White Knight, l'unico dubbio è dato dalla sigla BMB: secondo alcuni fan, la soluzione sarebbe rappresentata da Batman Beyond.



