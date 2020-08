Batman Who Laughs: Il protagonista ottiene un nuovo inquietante potere

Mentre va ancora avanti la collana principale dedicata a Batman, i numerosi appassionati di fumetti DC hanno potuto scoprire un nuovo potere che il misterioso Batman Who Laughs è riuscito ad ottenere nel nuovo Dark Multiverse.

Nel primo volume della collana intitolata "Dark Nights: Death Metal Legends of the Dark Knights", abbiamo potuto leggere delle storie inedite ambientate nel nuovo universo alternativo della DC. In particolare nel racconto "I Am Here", scritto da Scott Snyder, James Tynion IV e Joshua Williamson e disegnato da Tony S. Daniel, il Batman che ride è riuscito ad ottenere dei poteri paragonabili a quelli di Dr. Manhattan, che ha subito sfruttato per viaggiare attraverso tutte le dimensioni del Dark Multiverse e assistendo così alla nascita di innumerevoli versioni diverse di Batman, tutte però accomunate da una vita molto diversa rispetto a quella solita di Bruce Wayne: il miliardario di Gotham City infatti è presente in queste dimensioni sempre in versione malvagia.

Non sappiamo ancora come Batman che ride sfrutterà questa sua nuova conoscenza, ma siamo sicuri che il Dark Multiverse sarà sconvolto da una nuova serie di scontri e di misteriosi piani ideati da questa originale versione del Cavaliere Oscuro. Se cercate altre notizie su questa collana di fumetti, vi segnaliamo la nascita di un nuovo personaggio di Batman.