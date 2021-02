Da Batman a Wonder Woman: DC Comics presenta 11 nuove serie in arrivo nel 2021

Nella giornata di venerdì 19 febbraio è andato in onda l'evento annuale ComicsPRO, dove vengono presentati i nuovi progetti previsti per l'anno corrente, e tra le personalità intervenute c'è stata Nancy Spears, vice presidente della sezione vendite ed entrate della DC Comics, che ha annunciato l'uscita di 11 nuove serie.

Parlando di un grande progetto riguardante la realizzazione di numero variant cover infatti, Spears ha anticipato l'arrivo dei molti volumi che saranno dedicati a celebrare gli 80 anni di Wonder Woman, così come nuove testate per Superman e Batman, fino ad arrivare alle sorprendenti Crush and Lobo e Nubia and the Amazons.

Confermando diversi cambiamenti fatti per l'iniziativa delle variant cover, che hanno permesso anche ai rivenditori più piccoli di vendere delle copie personalizzate, Spears ha annunciato che DC parteciperà al Free Comic Book Day organizzato per il 1 maggio 2021. Di seguito riportiamo la lista completa delle serie annunciate:

Deathstroke Inc.

il sequel di Harley Quinn Animated Series

diversi numeri per festeggiare l'80esimo anniversario di Wonder Woman

Elseworld

una testata col titolo provvisorio DC Vampires

Robin and Batman

Joker: A Puzzle Box

The Legend of Batman

Crush and Lobo

Nubia and the Amazons

DC Middle Ages

Ricordiamo che DC Comics è tornata nel passato con l'annuncio di Batman '89 e Superman '78, e vi lasciamo scoprire come Batman e Joker sono legati anche nell'oltretomba.