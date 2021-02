Batman e Wonder Woman in versione Death Metal nella nuova linea di Funko Pop di DC Comics

Lo scorso 29 gennaio si è conclusa la Funko Fair 2021, l'edizione annuale della celebre fiera dedicata ai Funko Pop. L'evento è durato dieci giorni, durante i quali sono stati presentati tanti pupazzetti dedicati a personaggi di videogiochi, serie tv, anime e fumetti, e DC Comics non ha perso l'occasione per presentare due nuovi pezzi da collezione.

Tra i tanti, sono stati mostrati anche dei Funko Pop speciali dedicati a Batman e Wonder Woman, due delle punte di diamante dell'universo DC, in un inedito stile death metal. In calce potete dare un'occhiata ai pupazzetti, in vendita per appena 12 dollari l'uno. I due Funko Pop sono disponibili solamente negli USA e saranno distribuiti a partire dal mese di aprile, ma successivamente dovrebbero arrivare anche in Europa, Italia compresa.

Per chi non avesse familiarità con i prodotti Funko, ricordiamo che i pezzi da collezioni non sono altro che dei giocattoli realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl (come in questo caso) o Bubble Heads. Ogni Funko Pop è alto circa 13 centimetri e il prezzo varia in base alla tipologia scelta.

I pupazzetti sono stati prodotti per pubblicizzare Batman: Death Metal, pubblicato negli USA da giugno 2020 a gennaio 2021 e in arrivo anche in Italia grazie a Panini Comics, ormai da un anno proprietaria dei diritti per le pubblicazioni DC.