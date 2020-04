My Hero Academia: la battaglia si fa infuocata nel nuovo capitolo

La gigantesca battaglia che in queste ultime settimane è scoppiata nel manga di My Hero Academia e che vede tutti i villain più forti della serie schierati contro i Pro Hero e gli aspiranti eroi del Liceo Yuei, sta infuocando gli animi degli appassionati che ogni settimana aspettano l'arrivo della prossima con estrema impazienza.

Negli scorsi capitoli abbiamo avuto la possibilità di vedere i vari scontri che si sono andati a creare sul fronte e ad approfondirne uno in particolare: quello che si è tenuto tra il Pro Hero numero due Hawks e uno dei nemici più enigmatici dell'intero universo creato da Horikoshi, Dabi. Il mistero intorno a questo personaggio si sta facendo sempre più fitto, mentre gli scontri imperversano su tutto il campo di battaglia.

Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia abbiamo avuto la possibilità di osservare l'avanzata della prima linea dei Pro Hero all'interno dell'ospedale in cui il dottor Garaki sta completando la fase finale degli esperimenti su Shigaraki che gli permetteranno di diventare potenzialmente il nuovo All for One. Tra gli eroi presenti abbiamo visto in azione Endeavor, Mirko, Present Mic ed Eraserhead che si stanno facendo largo tra i Nomu con l'obiettivo di fermare Tomura prima che si risvegli dall'incubazione in cui si trova al momento, così da eliminare la minaccia sul nascere.

Dopo la scoperta che Aizawa ha fatto riguardo la vera origine dei Nomu e soprattutto riguardo al suo migliore amico Oboro Shirakumo, il quale è stato tramutato in una di quelle abominevoli creature, è interessante vedere l'eroe capace di annullare i Quirk altrui, nel covo di colui che ha dato vita a quelle mostruosità e che ha trasformato l'amico creduto morto da anni, in un Nomu.

La curiosità di scoprire come andrà avanti la battaglia è tanta, come è tanta la voglia di sapere cosa ci riserverà il prossimo capitolo dal momento che la capsula in cui Shigaraki Tomura stava dormendo è stata rotta.

Secondo te si risveglierà, oppure riusciranno ad ucciderlo prima che sia troppo tardi e prima che dia libero sfogo ai nuovi poteri acquisiti? Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.