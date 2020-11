La battaglia leggendaria di Pokémon: Esplorazioni, ecco il trailer con Mewtwo

Lo scorso anno è cominciato Pokémon: Esplorazioni che ha sostituito il popolare Pokémon Sun and Moon. Era infatti giunto il momento per Ash Ketchum di abbandonare Alola e dirigersi verso nuove avventure. Nell'anime attuale però ci è voluto del tempo prima di arrivare nella regione di Galar introdotta con i videogiochi Pokémon Spada e Scudo.

Nel frattempo abbiamo rivisto anche vecchi leggendari, rivisitato le passate regioni e conosciuto nuovi pokémon e personaggi, tra cui Go che sta facendo da compagno di viaggio di Ash. Il duo adesso è finalmente arrivato a Galar, eppure la produzione di Pokémon: Esplorazioni ha deciso di presentare un leggendario noto fin dalla primissima generazione.

Nell'episodio 46 farà la sua comparsa Mewtwo, storico numero 150 del pokédex e che ha ricevuto anche alcuni film dove è stato l'antagonista principale. In basso potete osservare il teaser trailer della prossima puntata di Pokémon: Esplorazioni dove Ash e Go dovranno affrontare questa battaglia leggendaria. Naturalmente se volete evitare spoiler non visionate il video!

In che condizioni si troveranno Ash, Go e i loro pokémon dopo questa eccezionale e imprevedibile battaglia? Il debutto dell'episodio è previsto per il 20 novembre 2020.