La grande battaglia di Namek tratteggiata in una particolare fan art di Dragon Ball Z

Se diciamo Namek, cosa vi viene in mente? Se siete veri fan di Dragon Ball, per quanto più volte nell'arco delle varie serie si è parlato del pianeta in questione, quando viene nominato c'è solo una scena che può comparirvi davanti agli occhi: Goku Super Saiyan che umilia Freezer mentre il pianeta erutta lava ed esplode.

Quella è stato l'apice della serie Z. Il culmine dell'intera e mastodontica opera di Toriyama. La saga che, secondo i piani iniziali, avrebbe dovuto fare da conclusione all'intero universo di Dragon Ball. Invece noi sappiamo che poi è continuato, ci sono state moltissime altre epiche saghe che non ci hanno fatto rimpiangere poi tanto la mancata chiusa finale, fino ad arrivare a Super. Serie controversa e molto dibattuta dai fan. Alcuni avrebbero preferito non fosse mai stata realizzata, altri invece la difendono sostenendo che, in fin dei conti, non sia poi così malaccio.

Ad ogni modo, per come potete vederla, solo una cosa rimane certa e accomuna, quasi sicuramente, tutti i fan della serie: la battaglia di Goku contro Freezer su Namek. Il momento in cui il Saiyan tira fuori tutto il suo potenziale nascosto a causa della rabbia e diventa il guerriero leggendario, il più forte dell'intero universo (almeno fin lì, poi le cose cambiano radicalmente).

E proprio per commemorare e onorare questa splendida saga che un utente, beyond9thousand, ha condiviso su Reddit un fan art dell'artista BigMac996 che, con uno stile particolare e forse inusuale da vedere per la serie di Dragon Ball, tratteggia il momento in cui il nostro eroe, trasformato in Super Saiyan a seguito della dipartita dell'amico Crilin, sferra un pugno furioso contro Freezer beccandolo in pieno volto.

Come potete vedere dal disegno in calce all'articolo, l'opera ha uno stile molto realistico. I movimenti sono riprodotti con grande efficacia tanto da conferire dinamismo all'intera scena, come altrettanto bene è stato ricreato il colpo subito da Freezer e il viso dolorante: con i denti stretti e la saliva che schizza dalla bocca. Un'illustrazione davvero notevole.

Voi cosa ne pensate?

