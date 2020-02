La battaglia della Seconda Luna Crescente di Demon Slayer diventa anime grazie a un fan

Il 2019 ha sancito l'esplosione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, anime di Ufotable adattato dall'omonimo manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Come accade sempre in questi casi, l'anime traspone solo una piccola parte dell'opera cartacea ed è quindi indietro a livello di trama. Sono per il momento assenti quindi diverse battaglie.

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è giunto fino al combattimento tra Tanjiro e il demone Rui e proseguirà con il film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen che vedrà anche Rengoku in azione. Mancano ancora molte battaglie, una delle quali è stata brevemente animata da un fan. Attenzione spoiler per chi non è in pari con il manga.

In uno degli ultimi volumi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, inizia lo scontro finale tra tutto il corpo dei cacciatori di demoni e le poche Lune Crescenti di Muzan rimaste. La seconda di queste, Douma, affronta in una battaglia prima il pilastro Shinobu Kocho e poi i due cacciatori Inosuke e Kanao. Proprio questi ultimi due sono protagonisti dell'animazione insieme al loro nemico.

Come potete vedere nel tweet in calce, per esercitarsi, l'utente Chansard Vincent ha ricreato un'animazione relativa alla battaglia con la Seconda Luna Crescente: Inosuke e Kanao danzano sull'acqua mentre evitano il ghiaccio del demone e i suoi altri attacchi micidiali. Quest'animazione sarà probabilmente fruibile in versione anime solo tra qualche anno, pertanto l'attesa è tanta.