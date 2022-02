La battaglia tra studi d'animazione e content creator continua: il caso Shopro-Suede

YouTube è spesso al centro di numerose discussioni inerenti il lavoro di molti content creator che producono video utilizzando materiale protetto da copyright e licenze di studi di animazione e case di distribuzione che negli ultimi mesi stanno adottando reazioni sempre più severe, andando a colpire direttamente gli stessi creatori.

Alcuni mesi fa abbiamo trattato del caso di Totally Not Mark, canale di Mark Patrick, YouTuber americano, che è stato contattato da Toei Animation per aver fatto uso improprio di materiale riguardante serie quali Dragon Ball Super e ONE PIECE, due colossi dell’animazione giapponese, un’accusa che avrebbe potuto far chiudere il suo canale, oltre che ovviamente imporre l’oscuramento o la rimozione dei video incriminati.

Nei giorni scorsi è emerso un nuovo caso, e stavolta riguarda lo YouTuber conosciuto come Suede, e la Shogakukan-Shueisha Productions Co.Ltd., abbreviata in Shopro. Avendo pubblicato sul suo canale video parodia di Pokémon, uno dei tanti titoli gestiti dalla Shopro, la società ha richiesto il pagamento di parcelle legali e di una multa allo stesso Suede.

Dopo aver cancellato ogni contenuto sul suo canale, il creator ha realizzato un video per ripercorrere lo sfortunato viaggio sulla piattaforma, evidenziandone i grandi problemi relativi a circostanze di questo tipo, che potrebbero significare la chiusura di centinaia se non migliaia di canali, e avvisando in qualche modo i colleghi dei rischi che corrono nel caricare video analisi, parodie, mettendo a schermo immagini e frame degli episodi.

Nel video viene specificato che quando YouTube, di conseguenza Google, riceve un’accusa riguardante un content creator che ha presumibilmente infranto il copyright di una o più opere, la decisione più probabile è quella di rimuovere immediatamente quel contenuto. Voi cosa ne pensate di questa situazione che potrebbe cambiare il tipo di video riguardanti anime sul YouTube? Discutiamone nei commenti.