La battaglia tra Uraraka e Toga è realta: la svolta di My Hero Academia 288

Si sono tanto amate - o almeno una di loro l'ha fatto - e alla fine sono di nuovo faccia a faccia. Il primo incontro tra Ochako Uraraka e Himiko Toga risale all'arco di My Hero Academia ambientato durante il periodo estivo, quando il nuovo gruppo dell'Unione dei Villain diede battaglia nella foresta del ritiro d'allenamento.

È passato tanto tempo da quel momento, almeno per noi lettori, mentre per i personaggi del manga sono passati all'incirca nove mesi. Himiko Toga ha sempre avuto in particolare considerazione Ochako, sfruttando anche i suoi poteri in più occasioni. Adesso però è il momento di vederle l'una contro l'altra in My Hero Academia.

Dopo la morte di Twice, Himiko Toga ha pensato molto al rapporto con gli eroi e ovviamente chi gli è saltato subito in mente è Uraraka. Per questo è subito saltata quando ha saputo che la ragazza era nei paraggi. Si trasforma e attira quindi Uravity lontana dalla folla e, in una casupola abbandonata, le due iniziano ad affrontarsi.

Uraraka non arretra e, nonostante sia stata messa temporaneamente spalle a terra, è decisa più che mai a salvare tutti e ad arrestare Himiko Toga se questa dovesse interferire. Le due saranno le protagoniste di My Hero Academia 289?