Il Bayern Monaco vince la gara di Champions League e cita Naruto, ecco il video!

Naruto, l'eccezionale opera di Masashi Kishimoto, ha fatto segnare nel corso di questo 2019 un'impressionante crescita in popolarità. Oggi poi, la serie è stata addirittura citata da tutti i profili social del Bayern Monaco, l'eccezionale squadra di calcio tedesca famosa in tutto il mondo.

Il motivo di questo omaggio è legato alla vittoria ottenuta nella partita casalinga di Champions League contro il Tottenham, un'altra delle squadre pretendenti al titolo. Il match, conclusosi 7 a 2, ha visto la schiacciante vittoria dei tedeschi lo scorso 1 ottobre.

Nei profili Facebook, Instagram e Twitter, la squadra ha condiviso un video in cui viene mostrato il primo gol segnato da Kimmich, particolare poiché il giocatore sembra essere spuntato dal nulla. Nella clip visibile in calce, viene infatti citata la tecnica della sostituzione del corpo e si vede il calciatore mentre conclude in porta.

Per Naruto non si tratta del primo omaggio importante, ricorderete infatti che appena una settimana fa l'attore hollywoodiano Michael B. Jordan ha lanciato una linea di vestiti ispirata alla serie. Rimanendo in tema calcistico poi, il difensore del Tottenham Serge Aurier si è più volte definito fan degli anime e presenta una particolarissima immagine di profilo su Instagram.

