Be Forever Yamato: Rebel 3199, ecco lo slogan del terzo capitolo di Star Blazers

Star Blazers: Space Battleship Yamato è una serie anime fantascientifica andato in onda per la prima volta tra il 1974 e il 1975. Visto l'enorme successo ricevuto, venne deciso di pubblicare una serie di film dedicati al franchise, che ebbero anch'essi grande seguito. Nel 2017 uscì il primo dei sette film che comporranno il remake ufficiale della serie.

Di recente è stato mostrato il teaser della seconda parte di Space Battleship Yamato 2205, che in questi giorni debutterà nei cinema giapponesi. Space Battleship Yamato 2205 adatterà il secondo film della serie originale Space Battleship Yamato: The New Voyage con due parti, dopodiché verrà seguito da Be Forever Yamato: Rebel 3199.

Nonostante si sappia ancora poco della pellicola, sul sito ufficiale del remake di Space Battleship Yamato è apparso lo slogan del film. Be Forever Yamato: Rebel 3199 adatterà l'originale Be Forever Yamato, uscito nel 1980, e la sua tagline recita:"Cambia il futuro. Il nemico è... la corazzata spaziale Yamato."

Nella pellicola del 1980, la corazzata spaziale Yamato doveva disinnescare una potente bomba sganciata sulla Terra dall'impero della Nebulosa Nera. Be Forever Yamato: Rebel 3199 dovrebbe seguire la stessa storia, anche se lo slogan farebbe presagire altro. La seconda parte di Space Battleship Yamato 2205, in questi giorni nei cinema giapponesi, ci potrà dire di più sul futuro della serie.