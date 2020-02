Bea di Pokémon: Twilight Wings ha preso vita in un incredibile e movimentato cosplay

Come probabilmente saprete, recentemente Pokemon Twilight Wings è tornato sotto i riflettori grazie all'uscita su Youtube della seconda puntata dell'opera, episodio che è riuscito a far parlare parecchio i fan, sia nel bene che nel male, e attraverso il quale abbiamo potuto rivedere Bea (Fabia in italiano).

Andando più nello specifico, la puntata della webserie spin-off si è concentrata su come la Capopalestra fosse determinata a tutto pur di migliorare nelle sue capacità dopo la dura sconfitta contro Leon, il campione di Galar. Il desiderio di diventare più forte l'ha infatti portata a mettere a dura prova tutte le sue capacità per raggiungere il limite e superarlo insieme ai suoi Pokémon.

Fin dalla sua prima apparizione, Bea è sempre stata particolarmente apprezzata dal pubblico e l'ultimo episodio di Pokemon: Twilight Wings ha saputo mettere ancor più in risalto la sua popolarità, con molti utenti che hanno realizzato vari lavori home-made a tema. Tra i tanti, è stata però la famosa cosplayer kei_knight ad aver attirato l'attenzione del pubblico grazie all'ultimo strepitoso lavoro che ha condiviso su Instagram. Come potete infatti vedere dall'immagine a fondo news, la ragazza si è fatta immortalare con l'aiuto del famoso fotografo lagoon.photo nel mentre che stava combattendo - ovviamente vestita di tutto punto - e tramite l'utilizzo di Photoshop ha saputo dar vita a una scena di lotta in cui la Capopalestra si trova nel pieno di una battaglia contro altri Pokémon, con un risultato finale di grande impatto che ha saputo guadagnarsi gli elogi d'innumerevoli fan.